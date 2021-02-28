تفاصيل الوليمة التي تسببت باستقالة وزيري الداخلية والعدل

الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" ، أن "وليمة طعام" تسببّت بطلب رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة ،من وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير العدل بسام التلهوني بتقديم استقالتيهما ، الأحد، لمخالفتهما أوامر الدفاع .

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وكانت الوليمة في أحد المطاعم بالعاصمة عمان يوم الخميس الماضي ، قبل ساعات من بدء الحظر الشامل ليوم الجمعة ، بحضور الوزيرين ، وعدد من الأشخاص .

وبيّن مصدر أن لجنة تفتيش ، تواجدت في المكان ، وتم مخالفة المبيضين والتلهوني ، على وقع استهجان الحاضرين.

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