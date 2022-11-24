الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

تفعيل الدفع الالكتروني لمستخدمي تطبيقات النقل الذكية في الأردن

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

الدوريات الخارجية تُحذر السائقين

الأرصاد: الأداء المطري دون معدلاته السنوية حتى الآن

اصابة 24 طالبة مدرسة بضيق تنفس ومدير مستشفى البشير يعلق

البطاينة: استبدال وحدات الإنارة في مناطق غرب إربد وفرت 70 الف دينار شهريا

عضة كلب ضال تكلف بلدية 4 آلاف دينار

السير: إغلاق كلي وتحويلات مرورية ضمن تقاطع عين غزال حتى الأحد المقبل

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة

الخميس، 24-11-2022 02:58 م

تفعيل الدفع الالكتروني لمستخدمي تطبيقات النقل الذكية في الأردن

8202217194631713011217


الوكيل الإخباري - فعلت هيئة تنظيم النقل البري خدمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق "إي فواتيركم" لخدمة السائقين العاملين على نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية، وخدمة منظومة وثيقة النقل لنقل البضائع.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الهيئة طارق الحباشنة في بيان اليوم الخميس، إن تفعيل الخدمة يعد جزءا من برنامج الحكومة الإلكترونية الذي سيمكن المتعاملين مع الهيئة الدفع بكل سهولة ويسر، مبينا أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق خدمة الدفع الإلكتروني لتشمل خدماتها كافة.


وأضاف أن العمل يجري على تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لعملاء شركات التأجير.


وأشار الحباشنة إلى أن الهيئة تعمل على أتمتة 29 خدمة إلكترونية في مديرية نقل الركاب ومديرية نقل البضائع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف الوصول إلى حكومة غير ورقية، توفر الوقت والجهد، وتخفف من كلف التنقل لطلب الخدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية تعلن عن جاهزية مديرياتها لمواجهة الظروف الجوية السائدة

000f13f9-1606127240

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

0L5A0473

الدوريات الخارجية تُحذر السائقين

image

اصابة 24 طالبة مدرسة بضيق تنفس ومدير مستشفى البشير يعلق

أضوية (LED) في أحد الشوارع - (أرشيفية)

البطاينة: استبدال وحدات الإنارة في مناطق غرب إربد وفرت 70 الف دينار شهريا

file (1)

عضة كلب ضال تكلف بلدية 4 آلاف دينار

أخبار متعلقة
32022712258858648001

النقل البري : بدء توزيع الدفعة الثانية من دعم المحروقات ولا لا تبديل للبطاقات الموجودة

10202224125848492617582

الاقراض الزراعي تدعو للاستفادة من الخصومات التشجيعية

10202219101848138269570

تنظيم النقل البري: تصاريح نقل يومية مؤقتة لحل مشكلة نقل طلاب الجامعات