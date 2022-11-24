تفعيل الدفع الالكتروني لمستخدمي تطبيقات النقل الذكية في الأردن

الوكيل الإخباري - فعلت هيئة تنظيم النقل البري خدمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق "إي فواتيركم" لخدمة السائقين العاملين على نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية، وخدمة منظومة وثيقة النقل لنقل البضائع.

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وقال مدير عام الهيئة طارق الحباشنة في بيان اليوم الخميس، إن تفعيل الخدمة يعد جزءا من برنامج الحكومة الإلكترونية الذي سيمكن المتعاملين مع الهيئة الدفع بكل سهولة ويسر، مبينا أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق خدمة الدفع الإلكتروني لتشمل خدماتها كافة.



وأضاف أن العمل يجري على تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لعملاء شركات التأجير.



وأشار الحباشنة إلى أن الهيئة تعمل على أتمتة 29 خدمة إلكترونية في مديرية نقل الركاب ومديرية نقل البضائع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف الوصول إلى حكومة غير ورقية، توفر الوقت والجهد، وتخفف من كلف التنقل لطلب الخدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

