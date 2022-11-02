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الأربعاء، 02-11-2022 10:56 ص

تنظيم النقل البري: تصاريح نقل يومية مؤقتة لحل مشكلة نقل طلاب الجامعات

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح إن الهيئة تعمل على إصدار تصاريح نقل مؤقت يومية عند حدوث ازدحام أو اكتظاظ على خطوط نقل طلبة الجامعات. اضافة اعلان


وبينت وشاح لـ " الوكيل الإخباري" أن مندوبي الهيئة متواجدون في مجمعات الحافلات طول ساعات الدوام، ويقومون بإصدار تصاريح نقل مؤقتة إذا لزم الأمر، منوهة إلى أن مواعيد نقل الطلاب لم يطرأ عليها أي تغيير.

واشتكى طلبة جامعات من صعوبة الذهاب والإياب إلى الجامعات الحكومية في وسائل النقل العام بسبب قلة عدد الحافلات واستغراق وقت طويل خلال الذهاب والعودة لمدة تصل لـ 3 ساعات. 

و نوهوا إلى أن طوابير الطلاب الطويلة تسبب تأخر وصولهم لبيوتهم خاصة مع بدء فصل الشتاء، مطالبين بإيجاد حلول سريعة.

 




 

 


 

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