الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص

مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له

الاحتلال يواصل حصاره العسكري على نابلس لليوم الثامن على التوالي

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في تركيا

اطلاق برنامج تدريبي مجاني في الأمن السيبراني

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

الثلاثاء، 18-10-2022 09:15 ص

تفويض مركز الأوبئة بتحويل الإرساليات الغذائية الواردة من سوريا ولبنان إلى “البوندد”

fd8e7575-223


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، تفويض مركز الأوبئة في وزارة الصحة للتعامل مع قرار تحويل جميع الإرساليات الغذائية الواردة من سوريا ولبنان إلى المستودعات العامة والخاصة “ البوندد ” قبل إدخالها إلى الأسواق، للتأكد من خلوها من جرثومة الكوليرا.

واعتبر مصدرون، وفقا ليومية الغد، أن هذا القرار غير مدروس، ويمكن أن يؤدي إلى نقل الجرثومة إلى شحنات غذائية أخرى قادمة من بلدان أخرى.

اضافة اعلان


وقال مستوردون إن “البوندد” مغلق وتوجد فيه إرساليات من الخضار والفواكه من دول أخرى غير سورية ولبنان، وعمال للتحميل والتنزيل، الأمر الذي يساعد في انتقال جرثومة الكوليرا إن وجدت إلى الشحنات الأخرى وإلى العاملين هناك.

وطالبوا الوزارة بفحص شحنات الأغذية القادمة من سوريا ولبنان على المعبر الحدودي قبل دخولها، وإذا تبين إصابتها تتم إعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها هناك، وفي حال نجاح الفحص يتم إدخالها إلى البوندد.

وقال عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه ياسين أبو سيدو إن قرار الوزارة سيؤدي إلى نقل الجرثومة إلى شحنات اخرى قادمة من بلدان مغايرة، مطالبا بفحصها على المعبر الحدودي قبل إدخالها إلى “البوندد”.

من جهته أكد عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه رئيس لجنة التصدير زياد الشلفاوي أن قرار وزارة الزراعة “غير مدروس” حيث يمكن أن يؤدي وضع الخضار والفواكه القادمة من سورية ولبنان في حال إصابتها بجرثومة الكوليرا، إلى انتقال الجرثومة إلى شحنات أخرى قادمة من مناشئ مغايرة، كما يوجد في “البوندد” عمال يمكن أن تنتقل إليهم الجرثومة، مطالبا وزارة الزراعة بالعدول عن قرارها وفحص الشحنات على المعبر قبل دخولها البلاد وإتلافها هناك في حال ثبوت إصابتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
x2oMFAn0620dAtc4s5iYaq44AicJbN5PD6Cnblqx

كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص

11

الفلك الدولي ينشر مواعيد ونسبة كسوف الشمس في مناطق المملكة الثلاثاء المقبل

IMG-20210110-WA0009

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

0L5A5730

مدير سوق الخضار: الاجواء الباردة رفعت الطلب على البطاطا

9202222124112371740961

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

vhndW1PR6PuDdfZaiMl3EYSofaBA8DTXY1UYKnOd

مياه اليرموك تباشر بتنفيذ خط ناقل الصرف الصحي جنوبي إربد

أخبار متعلقة
cow-gb101b9da0_1280

زراعة المفرق: تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية

WhatsApp Image 2022-09-28 at 12.14.55 PM

إجراء عمليات نوعية في مستشفى الإيمان الحكومي

oral_cholera_vaccine_works_better_for_adults_than_kids-scaled

الصحة: مطعوم الكوليرا ليس مدرجا في برنامج التطعيم الوطني

220222685833928071106

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

1761_large

الأطباء تطالب بعدم المساس بالحقوق المالية لمنتسبيها في الصحة

_125544846_cholera2 (1)

الصحة توضح حول أعراض الكوليرا وطرق الوقاية