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الأحد، 04-09-2022 12:12 م

تقرير أعمال المحاكم: إجراء 35 ألفا و579 محاكمة عن بعد في الأردن

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الوكيل الإخباري - أطلق المجلس القضائي الأردني، اليوم الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021.

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وبحسب التقرير، فصلت المحاكم في 458.658 دعوى بزيادة بلغت 45% مقارنة بعام 2020، فيما ارتفعت نسبة الفصل في الدعاوى التحقيقية لدى النيابة العامة بنسبة 49% مقارنة مع العام ذاته.


وأشار التقرير إلى أن المحاكم حققت إنجازا في عام 2021 على مستوى أمد التقاضي، حيث انخفض معدل مدة نظر الدعاوى بنسبة 15% عن العام الذي سبقه.


وأجرت المحاكم 35 ألفًا و 579 محاكمة عن بُعد بين عامي 2019- 2021، فيما بلغ أمد التقاضي في القضايا من لحظة تسجيلها حتى الفصل بها 55 يوما خلال العام 2021.


وقال أمين عام المجلس القضائي، النَّاطق الرَّسمي باسمه، القاضي علي المسيمي، إنه جرى إنجاز 95% من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال استكمال تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي للأعوام 2017 – 2021.


وأضاف المسيمي أن الأردن احتل المرتبة الثانية عربيا في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي.


وحافظ المجلس على عقد الدورات الإعدادية والتخصصية بعد ارتباط المعهد القضائي به، بهدف رفع كفاءة الإجراءات والأحكام القضائية.

 




 

 


 

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