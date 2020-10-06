تقرير: جائحة كورونا زادت من معدلات البطالة بالأردن

الوكيل الإخباري - أصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من شهر تشرين الأول من كل عام.

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واظهر التقرير ان فجوات العمل اللائق في الأردن تعمقت جراء جائحة كورونا، مطالبا الحكومة، باتخاذ إجراءات نوعية لوقف التنامي المتسارع لمعدلات البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة جراء جائحة كورونا والسياسات غير الفعالة التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير الى أن معايير العمل اللائق في الأردن تعاني من فجوات عديدة قبل بدء تأثيرات جائحة كورونا في آذار الماضي، حيث كانت معدلات البطالة مرتفعة، وارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري 2020 الى 23 بالمئة، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5ر21 بالمئة وبين الاناث 6ر28 بالمئة، وبين الشباب تراوحت ما بين 42 و57 بالمئة وفقا للفئات العمرية، وهذه المؤشرات مرشحة للزيادة في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد" وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وتوقعات بتنفيذ إجراءات قاسية في مجال الوقاية من الأضرار الصحية التي يسببها هذا الوباء.



