الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

اندونيسيا: 121 وفاة و4056 إصابة جديدة بكورونا

المواصفات والمقاييس تفعل خدمة شمسي

التربية تعلن توقف خدماتها ليومين في العبدلي

إطلاق خطة تحويل عمان إلى مدينة خضراء الشهر المقبل

هل تفرض الحكومة حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

6 إبر فقط من مطعوم الأنفلونزا في كل صيدلية بالمملكة

مخالفة منشآت وضبط أشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة




الثلاثاء، 06-10-2020 03:49 م

تقرير: جائحة كورونا زادت من معدلات البطالة بالأردن

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653


الوكيل الإخباري - أصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من شهر تشرين الأول من كل عام.

اضافة اعلان

واظهر التقرير ان فجوات العمل اللائق في الأردن تعمقت جراء جائحة كورونا، مطالبا الحكومة، باتخاذ إجراءات نوعية لوقف التنامي المتسارع لمعدلات البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة جراء جائحة كورونا والسياسات غير الفعالة التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

 

وأشار التقرير الى أن معايير العمل اللائق في الأردن تعاني من فجوات عديدة قبل بدء تأثيرات جائحة كورونا في آذار الماضي، حيث كانت معدلات البطالة مرتفعة، وارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري 2020 الى 23 بالمئة، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5ر21 بالمئة وبين الاناث 6ر28 بالمئة، وبين الشباب تراوحت ما بين 42 و57 بالمئة وفقا للفئات العمرية، وهذه المؤشرات مرشحة للزيادة في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد" وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وتوقعات بتنفيذ إجراءات قاسية في مجال الوقاية من الأضرار الصحية التي يسببها هذا الوباء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
13

إغلاق 54 منشأة غير ملتزمة بأوامر الدفاع في إربد

1cab7ac280cc1c028cc023d30f952959

المواصفات والمقاييس تفعل خدمة شمسي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تعلن توقف خدماتها ليومين في العبدلي

149488

إطلاق خطة تحويل عمان إلى مدينة خضراء الشهر المقبل

ffff

هل تفرض الحكومة حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

19

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تعتذر عن استقبال المراجعين

أخبار متعلقة
1020192413168480266372

إيعاز من وزير الداخلية بشأن المساجد

820201912485878043163

ثلاث إصابات بكورونا من عائلة واحدة في العناية الحثيثة

a8d13fe4-e6cf-456a-972f-fa5a945ee006

الفراية: إلغاء منصة عودة المغتربين الأردنيين

520202395959495644377

إجراءات جديدة في المطار لاستقبال الرحلات

920206224426750521780

لجنة الاوبئة : فيروس كورونا حدثت له طفرات في الأردن

سعد-جابر-1403202001

وفاة و 61 حالة كورونا محلية بالاردن اليوم