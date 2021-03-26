تقليص ساعات الحظر الجزئي يسيطر على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، بشأن تغيير سيطرأ على ساعات الحظر الجزئي الليلي .
ولفت مواطنون، أن هنالك تغييرا على ساعات الحظر ، حيث سيتم تقليص ساعات الحظر الجزئي ، مشيرين أنه سيكون موعد انتهاء التجول بعد الساعة السابعة مساء .
وفي ذات السياق ، صرّح مصدر حكومي مسؤول ، ان القرار بهذا الشأن "غير وارد" حاليا ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن ، حيث ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .
وبيّن المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق ، أن القرارات الصارمة "مستمرة" إلى حين تحسّن المنحنى الوبائي.
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