الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 05:23 م

الوضع الوبائي يحتم العمل بالإجراءات الصارمة

تقليص ساعات الحظر الجزئي يسيطر على مواقع التواصل

ليل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، بشأن تغيير سيطرأ على ساعات الحظر الجزئي الليلي .

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ولفت مواطنون، أن هنالك تغييرا على ساعات الحظر ، حيث سيتم تقليص ساعات الحظر الجزئي ، مشيرين أنه سيكون موعد انتهاء التجول بعد الساعة السابعة مساء .

 

وفي ذات السياق ، صرّح مصدر حكومي مسؤول ، ان القرار بهذا الشأن "غير وارد" حاليا ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن ، حيث ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

 

وبيّن المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق ، أن القرارات الصارمة "مستمرة" إلى حين تحسّن المنحنى الوبائي.

 

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