الأوقاف لـ الوكيل : لا مستجد بشأن صلاتي المغرب والفجر

الوكيل الإخباري - أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، أنه لا يوجد "أي مستجد" بشأن صلاتي المغرب والفجر .
جاء رد المصدر على ضوء تساؤلات حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" ، بعد قرار الحكومة القاضي بتغيير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي، والذي سيبدأ العمل به ليلة الخميس /الجمعة القادمة.
ورجّح المصدر ، أن يتم الإعلان عن قرار من قبل وزارة الأوقاف ، في هذا الشأن ، حيث سيصبح موعد آذان المغرب في الساعة 7:00 مساء تقريبا، وهو موعد دخول الحظر الجزئي حيز التنفيذ، وسيقترب موعد نهاية الفجر من الساعة 6:00 صباحا ، وهو موعد نهاية الحظر الجزئي.
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