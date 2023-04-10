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الإثنين، 10-04-2023 12:24 م

تكريم طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة لحفظهما المصحف الشريف في عجلون

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي 

كرم منتدى عنجرة الثقافي في عجلون مساء أمس طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لحفظهما القرآن الكريم كاملاً ضمن مبادرة " عجلون تقرأ " وحضر التكريم  كوكبة من اساتذة جامعة اليرموك وغيرها .

تمكن الطفلان بسام راكز الزغول12 عاماً المصاب بالتوحد والطفلة الكفيفة سارة محمود عنانزة من حفظ القران الكريم كاملا بجهد مشترك بين جمعية المحافظة على القران واحدى مراكز التربية الخاصة .

و حازت لقطة تقبيل دكتور جامعي  ليد الطفل بسام راكز الزغول المصاب بالتوحد و الحافظ للمصحف الشريف كاملا على اعجاب كبير لسلوكه ودوره في تعزيز ثقافة الاحترام لذوي الاحتياجات الخاصة

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