تكريم طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة لحفظهما المصحف الشريف في عجلون

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



كرم منتدى عنجرة الثقافي في عجلون مساء أمس طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لحفظهما القرآن الكريم كاملاً ضمن مبادرة " عجلون تقرأ " وحضر التكريم كوكبة من اساتذة جامعة اليرموك وغيرها .



تمكن الطفلان بسام راكز الزغول12 عاماً المصاب بالتوحد والطفلة الكفيفة سارة محمود عنانزة من حفظ القران الكريم كاملا بجهد مشترك بين جمعية المحافظة على القران واحدى مراكز التربية الخاصة .



و حازت لقطة تقبيل دكتور جامعي ليد الطفل بسام راكز الزغول المصاب بالتوحد و الحافظ للمصحف الشريف كاملا على اعجاب كبير لسلوكه ودوره في تعزيز ثقافة الاحترام لذوي الاحتياجات الخاصة

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