تلفريك عجلون يستقبل زواره حتى نهاية عطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أن مواعيد استقبال تلفريك عجلون للزوار ستكون يوميا ما عدا يوم الأحد، ولغاية نهاية عطلة عيد الأضحى.

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وقالت في بيان اليوم الأحد، إن دخول التلفريك سيكون الساعة 11 صباحاً، في حين سيتوقف بيع التذاكر وإغلاق بوابات الدخول الساعة الخامسة والنصف مساءً، وسيكون موعد إغلاق بوابات التلفريك الساعة السادسة والنصف مساءً.



وكانت المجموعة بدأت بتشغيل المشروع يوم الجمعة الماضي، بهدف توفير منتج سياحي واستثماري جديد في المملكة، ليكون من المشاريع الرائدة في محافظة عجلون والمملكة ومحفزاً للمستثمرين في القطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمارات السياحية، وذلك لامتلاك المحافظة مقومات النجاح وغناها بالميزات التاريخية والأثرية والدينية والبيئية والغابات الحرجية.