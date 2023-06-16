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الجمعة، 16-06-2023 08:27 م

ما هو مصير من يحمل تذكرة لتلفريك عجلون ولم يتمكن من استخدامها ؟

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ان من حصل على تذكرة لركوب تلفريك عجلون اليوم ولم يتمكن من استخدامها يمكنه ان يستخدمها في أي يوم آخر. اضافة اعلان


وقال الهميسات لـ " الوكيل الإخباري" ان عدد الراغبين باستخدام التلفريك اليوم كان كبيرا وفوق المتوقع. 

واضاف ان التذكرة لا تفقد صلاحيتها إذا لم يتم استخدامها، ويُحفظ لصاحبها الحق باستخدام التلفريك في أي وقت خلال ساعات العمل، والتي تمتد من  الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساءا من كل يوم باستثناء يوم الأحد. 

وتوقع الهميسات ان يكون مشروع تلفريك عجلون مشروعا رياديا تنمويا مميزا في الاردن. 

واستخدم قرابة 4 الاف شخص التلفريك في اليوم لانطلاقته.

 




 

 


 

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