عجلون : محاضره توعوية عن أهمية الإرث الثقافي وتعزيزه

الوكيل الاخباري - عقدت في مؤسسة نسيج بمحافظة عجلون اليوم الخميس محاضره توعوية عن الإرث الثقافي وأهمية تعزيزه بدعم من مركز الملك عبد الله للحوار (كايسد) .



وبين الأديب الشاعر عمر محمد الزغول، أن الإرث الثقافي يعكس الأصالة ويحمل أمجاد الماضي وطيب البادية وجمال الأرياف وذكريات خطها الأباء والأجداد والتي تزينت بجمال المعاني وساهمت في كتابة التاريخ الحديث.



وبين، أن التراث الثقافي غير المادي يشمل ممارسات ثقافية حيّة، مثل التقاليد الشفهية، وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والدراية المرتبطة بالصناعات الحرفية التقليدية.

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