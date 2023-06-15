الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية : سنمدد العام الدراسي المقبل بواقع 4 أسابيع

نائب نقيب المقاولين يلتقي في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين

عجلون : محاضره توعوية عن أهمية الإرث الثقافي وتعزيزه

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزير الشباب يفتتح القاعة الرقمية بمركز شابات الطيبة

وزير السياحة يرعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية

تعيين رنا السعيد بمنصب الامين العام للجنة الاولمبية الاردنية خلفا للمجالي

الخصاونة يفوض الخرابشة لتعيين مفوض في تنظيم الطاقة

المالية : نحو 30 مليار دينار رصيد الدين الحكومي من الناتج المحلي

مادبا : ورشة عمل توعوية لأهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية

الخميس، 15-06-2023 09:58 م

عجلون : محاضره توعوية عن أهمية الإرث الثقافي وتعزيزه

5202325231742449787623


الوكيل الاخباري - عقدت في مؤسسة نسيج بمحافظة عجلون اليوم الخميس محاضره توعوية عن الإرث الثقافي وأهمية تعزيزه بدعم من مركز الملك عبد الله للحوار (كايسد) .

وبين الأديب الشاعر عمر محمد الزغول، أن الإرث الثقافي يعكس الأصالة ويحمل أمجاد الماضي وطيب البادية وجمال الأرياف وذكريات خطها الأباء والأجداد والتي تزينت بجمال المعاني وساهمت في كتابة التاريخ الحديث.

وبين، أن التراث الثقافي غير المادي يشمل ممارسات ثقافية حيّة، مثل التقاليد الشفهية، وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والدراية المرتبطة بالصناعات الحرفية التقليدية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير التربية : سنمدد العام الدراسي المقبل بواقع 4 أسابيع

e

نائب نقيب المقاولين يلتقي في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين

ee

وزير الشباب يفتتح القاعة الرقمية بمركز شابات الطيبة

www

وزير السياحة يرعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية

www

تعيين رنا السعيد بمنصب الامين العام للجنة الاولمبية الاردنية خلفا للمجالي

6202311194752630147117

المالية : نحو 30 مليار دينار رصيد الدين الحكومي من الناتج المحلي

أخبار متعلقة
648aafd3b1584

افتتاح تلفريك عجلون رسمياً الجمعة

2014917169RN634

طرح عطاء لتأهيل طريق عجلون - جرش

1686575760696

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

2 (19)

بعد 7 أيام من فقدانه .. العثور على الشاب القواقنة متوفياً بحادث سير ومقرب يروي التفاصيل

1686324621174

مطالب بتشجيع الاستثمارات السياحية في عجلون

imgid364138

الأمن يعثر على جثة لشاب كان مفقودا منذ 7 ايام في عجلون