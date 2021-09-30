تمديد اوقات الدوام في معرض عمان للكتاب حتى 11 ليلا

الوكيل الاخباري- قررت إدارة معرض عمان الدولي للكتاب 2021 تمديد اوقات الدوام في المعرض الى الساعة الحادية عشر ليلا في الأيام الثلاثة المتبقية منه، وهي: الخميس والجمعة والسبت.

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وقالت في بيان صحفي، إن هذه الخطوة جاءت نظرا لحجم الإقبال الجماهيري الكبير على معرض عمان الدولي للكتاب، وحتى يتمكن رواد المعرض من قضاء وقت أطول في التجوال في المعرض، والاطلاع على الكتب القيمة المتوفرة لتزويد مكتباتهم.

وشددت إدارة المعرض على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ‏المعتمدة من الجهات الرسمية في المملكة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتحميل تطبيق سند، وشهادة المطعوم من أجل الدخول إلى المعرض، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.



يشار إلى أن المعرض انطلق من صباح الخميس الماضي الموافق 23 ايلول ويستمر حتى الساعة الحادية عشر من مساء السبت الموافق الثاني من تشرين الأول، ويضم 360 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة .