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الإثنين، 27-02-2023 11:47 ص

تنشيط السياحة: مليون دينار صرفت لدعم البترا خلال جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - كشف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن مجموع المبالغ المالية التي صرفت لدعم البترا خلال فترة جائحة كورونا تجاوزت مليون دينار.اضافة اعلان


وقال عربيات، خلال رده على سؤال للنائب زينب البدول، إنه تم صرف نحو 500 ألف دينار للأدلاء السياحيين المحليين في البترا، وكل دليل سياحي حصل على قرض بقيمة 5 آلاف دينار بفترة سماح تصل إلى سنتين.

وأضاف أن الهيئة فرضت نحو دينارين على كل زائر من السياحة المحلية للمواقع الأثرية بالبترا، وخصصت هذه المبالغ لدعم جمعية الرواحل وتم صرف المبلغ لها.

وأشار عربيات إلى أن نحو 70% من المحتوى الترويجي للسياحة الأردن هو مخصص للبترا، وهي تشهد حركة سياحية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبيّن أن البترا بحاجة لمزيد من الاستثمارات من أجل استقطاب المزيد من السياح وتجويد الخدمات المقدمة للسياح في الموقع الأثري.

 




 

 


 

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