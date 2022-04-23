السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

13 حالة تمكّن أي مواطن من سحب اشتراكات الضمان - تفاصيل

مراكز فحص كورونا اليوم السبت - أسماء

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

السبت، 23-04-2022 01:11 م

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

54ef3917-673f-451b-8d7a-28f477cd04d4


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء. 

وبينت الهيئة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري" ان باب التسجيل على منصة التعرفة الكهربائية المدعومة ما زال مفتوحاً. 

اضافة اعلان

 

واعلنت الهئية قبل ايام فتح باب التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لفئتين جديدتين من القطاع المنزلي وهما؛ الدارسين والعاملين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة.

 

ودعت الأردنيين غير المسجلين للمسارعة في التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لتلافي تطبيق التعرفة غير المدعومة على فواتيرهم .

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Coins

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

عطلة

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

136717

الانتهاء من اعمال الصيانة بمسجد السلط الكبير بعد اسبوعين

istock-810003016

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

0L5A5755

الأمانة: 3210 جولة على البسطات المخالفة منذ بداية رمضان

a90e1a5c-de92-4216-942a-23e86b18c6b1

13 حالة تمكّن أي مواطن من سحب اشتراكات الضمان - تفاصيل

أخبار متعلقة
4

شمول فئتين جديدتين بتعرفة الكهرباء المدعومة

61190cd70bae5

الحكومة: الاموال المُتحصلة من تعرفة الكهرباء الجديدة لن تدخل الخزينة

فاتورة

بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة اليوم

ك

كهرباء إربد تفتح أبوابها السبت المقبل لاستقبال طلبات دعم التعرفة

للللللللللللللللللللللللل

بيان هام من توزيع الكهرباء للمشتركين حول دعم الكهرباء

3

هيئة الطاقة: أكثر من 500 ألف أسرة سوف تتضاعف فواتير الكهرباء لديها