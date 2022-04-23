تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء.



وبينت الهيئة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري" ان باب التسجيل على منصة التعرفة الكهربائية المدعومة ما زال مفتوحاً.

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واعلنت الهئية قبل ايام فتح باب التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لفئتين جديدتين من القطاع المنزلي وهما؛ الدارسين والعاملين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة.

ودعت الأردنيين غير المسجلين للمسارعة في التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لتلافي تطبيق التعرفة غير المدعومة على فواتيرهم .