الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 11-09-2022 07:39 م

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

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الوكيل الاخباري - وافق أمين عمان، يوسف الشواربة، على تنسيب مدير المدينة في الأمانة، المهندس أحمد ملكاوي، بإجراء التنقلات التالية :

- نقل المهندس علي عبدالحميد مسلم مديراً لمنطقة أحد.

- نقل المهندس شاهر ممدوح الرماضنة مديرا لمنطقة خريبة السوق وجاوا.

- نقل المهندس اكرم عبدالقادر الحروب مديرا لمنطقة شفابدران.

- نقل الدكتور اسماعيل محمد العدوان مديراً لمنطقة طارق.

- نقل المهندس عيسى احمد ابو ريشة مديراً لمنطقة بدر.

- نقل المهندس سعد فهد دويكات مديراً لمنطقة بسمان.

- نقل المهندس معن موسى الزبيدي مديرا لمنطقة المدينة.

- نقل المهندس غازي فلاح الحديد مديرا لمنطقة الجبيهة.

- نقل المهندس محمد حمد الهبارنة مديراً لمنطقة القويسمة.

- نقل السيد خالد ابراهيم النجداوي مديرا لمنطقة اليرموك.

- نقل المهندس معتصم يوسف بدر عبيدات مديرا لمنطقة رأس العين.

- نقـل رئـيس القسـم المهنـدس جـلال علـي ابـو الغــم إلـى منطقـة مـرج الحمـام وتكليفه مديراً لها.

- نقـل رئيس القسـم المهندسـة خـتـام حـاتـم الـداوود إلـى منطقـة ابـو نـصـير وتكليفهـا مديرة لها.

- نقـل رئيس القسـم المهنـدس حسـيـن احـمـد المليقـي إلـى منطقـة النصـر وتكليفـه مديراً لها.

- نقـل رئـيس القسـم المهنـدس راكـــان يوسـف الســليحات إلـى منطقـة ام قصـير والمقابلين وتكليفه مديرا لها .

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