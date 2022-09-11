تنقلات في أمانة عمان - أسماء

الوكيل الاخباري - وافق أمين عمان، يوسف الشواربة، على تنسيب مدير المدينة في الأمانة، المهندس أحمد ملكاوي، بإجراء التنقلات التالية :



- نقل المهندس علي عبدالحميد مسلم مديراً لمنطقة أحد.



- نقل المهندس شاهر ممدوح الرماضنة مديرا لمنطقة خريبة السوق وجاوا.



- نقل المهندس اكرم عبدالقادر الحروب مديرا لمنطقة شفابدران.



- نقل الدكتور اسماعيل محمد العدوان مديراً لمنطقة طارق.



- نقل المهندس عيسى احمد ابو ريشة مديراً لمنطقة بدر.



- نقل المهندس سعد فهد دويكات مديراً لمنطقة بسمان.



- نقل المهندس معن موسى الزبيدي مديرا لمنطقة المدينة.



- نقل المهندس غازي فلاح الحديد مديرا لمنطقة الجبيهة.



- نقل المهندس محمد حمد الهبارنة مديراً لمنطقة القويسمة.



- نقل السيد خالد ابراهيم النجداوي مديرا لمنطقة اليرموك.



- نقل المهندس معتصم يوسف بدر عبيدات مديرا لمنطقة رأس العين.



- نقـل رئـيس القسـم المهنـدس جـلال علـي ابـو الغــم إلـى منطقـة مـرج الحمـام وتكليفه مديراً لها.



- نقـل رئيس القسـم المهندسـة خـتـام حـاتـم الـداوود إلـى منطقـة ابـو نـصـير وتكليفهـا مديرة لها.



- نقـل رئيس القسـم المهنـدس حسـيـن احـمـد المليقـي إلـى منطقـة النصـر وتكليفـه مديراً لها.



- نقـل رئـيس القسـم المهنـدس راكـــان يوسـف الســليحات إلـى منطقـة ام قصـير والمقابلين وتكليفه مديرا لها .

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