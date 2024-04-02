الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه بشأن دخول العفو العام حيز التنفيذ

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الثلاثاء، 02-04-2024 09:57 م

تنويه بشأن دخول العفو العام حيز التنفيذ

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصبح قانـــــون العفــــــو العـــام ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.

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ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

 

فيما بدأت النِّيابة العامة إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.

 

 بدوره قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات،  أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدِّعاء العام في المملكة.

 




 

 


 

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