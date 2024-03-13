المجلس الأعلى يختتم ورشتي تطوير لغة الإشارة الأكاديمية للطلبة الصم

الوكيل الإخباري - اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، ورشتي عمل استشاريتين ضمن مشروع "تطوير لغة الإشارة الاكاديمية لمدارس الطلبة الصم في المملكة" والممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، لتطوير النظام التعليمي في مدارس الطلبة الصم.

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وشارك في الورشتين، مسؤولون من وزارة التربية والتعليم قسم التعليم العام، وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للمناهج، ومراكز التأهيل المجتمعي التابعة لوكالة الغوث، إضافة الى أعضاء لجنة تطوير لغة الإشارة المشكلة من المجلس الأعلى، وخبراء في مجال تعليم الطلبة الصم والتأهيل السمعي لزارعي القوقعة وضعاف السمع وأكاديميين من الجامعة الأردنية.



وتضمنت ورشتا العمل مجموعة من الجلسات النقاشية حول آخر مستجدات مشروع تطوير لغة الإشارة الأكاديمية لمدارس الطلبة الصم من خلال استحداث مصطلحات إشارية جديدة من المناهج الدراسية للمراحل الأساسية والثانوية ونشرها على موقع سوسل العالمي، وذلك لتكون متاحة للمعلمين والطلبة الصم فضلاً عن دور وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية بالشراكة مع المجلس الأعلى.



كما استعرض الحضور بعض التشريعات العربية والعالمية الخاصة بالإعاقة السمعية، إضافة الى التشريعات الأردنية وسبل تطويرها لتحسين البيئة التعليمية للطلبة الصم.



وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تتضمن إقرار مسار الإحالة الوطني الذي تم إعداده من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس الأعلى الذي يهدف الى تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة من عمر الولادة.



كما أكد المشاركون أهمية بناء قدرات المعلمين في المدارس وتمكينهم في مجال لغة الإشارة بما يعزز التواصل الفعال مع الطلبة الصم، إضافة الى ضرورة دعم المناهج التعليمية بوسائل بصرية لضمان جودة العملية التعليمية.



يشار إلى أن موقع "سوسل" هو موقع متخصص بقواميس اللغة الإشارية في أكثر من دولة من خلال توفير فيديوهات للإشارات المعتمدة من الخبراء لتكون متاحة للمهتمين حول العالم.



يذكر أن أحد أهداف مشروع تطوير لغة الإشارة الاكاديمية والممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، تطوير إشارات للعديد من المصطلحات الأكاديمية في عدد من المباحث بما يخدم العملية التعليمية من قبل خبراء من الأشخاص الصم ممن لهم خبرة في مجال التعليم، بالإضافة الى الاستعانة بخبرات معلمين ومعلمات ممن لهم خبرة في تعليم الطلبة الصم في تلك المباحث.