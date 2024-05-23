تنويه حكومي بشأن اسعار البنزين والديزل والكاز

الوكيل الاخباري - شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعًا طفيفًا لبنزين أوكتان 90، واستقرار بنزين أوكتان 95، فيما انخفض سعر الديزل والكاز خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي، مقارنة بمعدل أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر .



وبحسب النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية عالميًا التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس، فقد بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي 779 دولارًا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 776 دولارًا وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.4%.

اضافة اعلان