الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 23-06-2024 11:49 ص

تنويه هام من ادارة السير لسالكي طريق خلدا - صويلح

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة السير ان شارع الملك عبدالله الثاني للسير القادم من دوار خلدا باتجاه صويلح،سيشهد اغلاق مسرب من الطريق لغايات اتمام اعمال حفر وانشاء لخط تصريف مياه من قبل أمانة عمان الكبرى.

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واشارت انه من المتوقع أن تترافق أعمال الحفر لهذا الطريق والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، تباطؤ في الحركة المرورية للمركبات نتيجة اغلاق مسرب من المسارب وخاصة في ساعات الذروة الصباحية والمسائية. 

 

واكدت ادارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد، راجين من مستخدمي الطريق اتخاذ الحذر المطلوب والتقيد بالاشارات التحذيرية .

 

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