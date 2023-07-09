تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري - دعا مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة؛ أهالي الطلبة إلى عدم التجمهر بالقرب من قاعات الامتحانات، موضحا أن ذلك أصبح يربك الطلبة، ويعيق آلية سير الامتحان ويحدث الفوضى خلال الدخول والخروج من القاعات.



وأضاف كنانة عبر “التلفزيون الأردني” أن تجمهر أولياء الأمور يحمل الطلبة عبئا نفسيا إضافيا، فقلق أولياء الأمور ينتقل للطلاب، مؤكدا أن متابعة الأهالي لطلابهم عن بعد يخفف من القلق النفسي لدى الطلاب.

اضافة اعلان