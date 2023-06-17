التربية : امتحان التوجيهي مشابه لنمط الدورات السابقة

الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، في تصريحات صحفية ، السبت، أن امتحان الدورة المقبلة في تموز/ يوليو، مشابه لنمط ومستوى الامتحانات في الدورات السابقة، داعياً الطلبة إلى عدم القلق بهذا الشأن.
وطمأن كنانة الطلبة واولياء الامور قائلا: إن من يضع أسئلة امتحان الثانوية العامة مشرفون تربويون مطلعون، وهم على دراية تامة بالمنهاج وظروف الطلبة والواقع التعليمي بشكل عام.
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