تواصل الجهود الرقابية على الأسواق مع بدء شهر رمضان

الوكيل الاخباري - واصلت الجهات المعنية في مختلف محافظات المملكة، جهودها الرقابية على الأسواق مع بدء شهر رمضان، والتي تشهد تزايدًا من قبل المواطنين لتوفير احتياجاتهم التموينية والسلع الرمضانية.



وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، أنه تم تشكيل خلية عمل في قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية، بهدف تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش ليكون العمل على مدار 24 ساعة بشهر رمضان المبارك، من خلال ثلاث لجان رقابية وتفتيشية.



وبين الدكتور عبد الفتاح، في تصريحات صحفية، أن البرنامج الرقابي يأتي حرصًا من مديرية صحة الزرقاء للتأكد من صلاحية المياه المستخدمة للشرب في محطات تحلية المياه ومصانع عبوات مياه الشرب، وكذلك تكثيف الرقابة على مصادر المياه العامة والخاصة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

