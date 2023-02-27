اجتماع تنسيقي بالمفرق لمتابعة الأسواق خلال رمضان

الوكيل الاخباري - ترأس محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الاثنين ،الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المحافظة بالتنسيق مع مديرية صناعة وتجارة المفرق وغرفة تجارة المفرق لغايات التنسيق ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.



وبحسب النجادا تطرق الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال مدير صناعة وتجارة المفرق كمال أبو عاشور ونائب رئيس غرفة تجارة المفرق عماد الشملان وتجار من المفرق ،إلى ضرورة توفر المواد التموينية بجودة عالية لاسيما متطلبات شهر رمضان المبارك.



وأضاف انه جرى الاتفاق على وضع خطة لمتابعة عمل الأسواق خلال الشهر المبارك بصورة تشاركية إضافة إلى تنشيط عمل لجان السلامة العامة من خلال الجولات الصباحية والمسائية التفتيشية على الأسواق بهدف التأكد من توفر متطلبات السلامة العامة لجميع المنتوجات المعروضة للمستهلكين، مشيرا أنه من خلال الغرفة التجارية تم الاطمئنان بتوفر كافة السلع الاستهلاكية وبكميات كبيرة وكافية.

اضافة اعلان