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الثلاثاء، 08-02-2022 03:02 م

توجه حكومي هام للعاملين على تطبيقات النقل الذكية

تطبيقات-النقل


الوكيل الإخباري - نشر موقع ديوان التشريع والرأي الثلاثاء، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

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وبحسب مسودة النظام المعدل، سيتم تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (7) من النظام الأصلي وذلك بإلغائه والاستعاضة عنه بالنص التالي “أن لا يتجاوز عمرها 7 سنوات من تاريخ سنة الصنع”.


وتاليا مسودة النظام المعدل:

 

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (9) لسنة 2018 وتعديلاته والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة2- يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (7) من النظام الأصلي وذلك بإلغائه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-


ج- (ان لا يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع).

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