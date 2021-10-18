الإثنين 18-10-2021
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الإثنين، 18-10-2021 01:56 م

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

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الوكيل الاخباري– وعد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بإعادة النظر بعدد الأفراد المسموح دخولهم لصالات الأفراح.

وقال الشمالي، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، "سنحاول أن لا نكتفي بـ200 شخص".

وسمحت الحكومة لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية 50٪ وبحد أقصى 100 شخص بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي اعتبارا من تموز الماضي، ليتم بعد ذلك رفع الحد الأقصى في صالات الأفراح إلى 200 شخص اعتبارا من أيلول الماضي.

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