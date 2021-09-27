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الإثنين، 27-09-2021 11:23 ص

وفد وزاري سوري يصل الأردن لمناقشة ملفات مشتركة

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الوكيل الاخباري- وصل وزراء، "الموارد المائية، والزراعة، والكهرباء، والاقتصاد" السوريون الأردن، الاثنين، عبر مركز جابر-نصيب الحدودي، لعقد لقاءات مشتركة لمناقشة عدة ملفات، منها الطاقة والمياه والنقل.اضافة اعلان


وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي في استقبال الوفد الوزاري السوري لدى وصولهم معبر جابر، وقبل التوجّه إلى عمّان لعقد المباحثات.

رئيس هيئة قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، قال لـ برنامج "الأحد الاقتصادي"، إنّ الأسبوع الحالي سيكون هناك لقاءات مع الجانب السوري، لمناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين الجانبين.

"نتفاءل في مدة قريبة جدا أن نتجاوز العوائق مع الجانب السوري لفتح الحدود ونطمئن المواطنين أن هناك بشائر بعودة حركة الشاحنات والبضائع مع سوريا." وفقا للحباشنة.


واستعرضا للجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها بكل جوانبها.

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، استقبل الأحد الماضي، في عمّان وزير الدفاع/ رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وجاء اللقاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين.

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