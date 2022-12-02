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الجمعة، 02-12-2022 09:41 م

الحكومة توضح حول استمرارها في دعم الخبز

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استمرار حكومته في دعم الخبز عقب إدراج ما يزيد على (200) مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامَّة للدَّولة للاستمرار بتقديمه للمواطن بسعره الحالي.

وأضاف الخصاونة، خلال حديثه لبرنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الوطني من بعثة صندوق النَّقد الدَّولي لم تكن سهلة ولكنَّها نجحت، ما انعكس على التصنيف الائتماني الدَّولي للأردن.

ولفت إلى أنه بفعل سياسات البنك المركزي الحصيفة لدينا مستوى قياسي وتاريخي من الاحتياطات النقديَّة بالعُملة الصَّعبة.

وأكد أن الدِّينار الأردني في موقع ثابت ومستقرّ وقوي، وسعر صرفه لم يكن أبداً في أيِّ لحظة من اللحظات موضعاً للتساؤل.

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