توجيهات ملكية لتقديم أي مساعدة مطلوبة للعراق

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن جلالة الملك وجّه بتقديم أي مساعدة مطلوبة للعراق.

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وعبر الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين عن أحر التعازي بوفاة ضحايا الحريق في مستشفى الحسين التعليمي.



وأكد تضامن الأردن مع الأشقاءحيال الفاجعة التي شهدها العراق الإثنين .