الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش

السعودية تغير مسار طيرانها فوق الإمارات

إصابة رئيس البرلمان التونسي بكورونا

وزير الصحة يوضح حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وزير الصحة : اتاحة التطعيم ضد كورونا في المراكز الصحية الشاملة

فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء احتياطا لكورونا

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة

زيادين يؤكد أهمية دور مركز زها الثقافي

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يلتقي قياديين من العمل الإسلامي

الثلاثاء، 13-07-2021 07:19 م

توجيهات ملكية لتقديم أي مساعدة مطلوبة للعراق

ل
الملك عبد الله الثاني


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن جلالة الملك وجّه بتقديم أي مساعدة مطلوبة للعراق.

اضافة اعلان


وعبر الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين عن أحر التعازي بوفاة ضحايا الحريق في مستشفى الحسين التعليمي. 


وأكد تضامن الأردن مع الأشقاءحيال الفاجعة التي شهدها العراق الإثنين .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

7202112234143447290260

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش

72021320139511654557

وزير الصحة يوضح حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هواري 2

وزير الصحة : اتاحة التطعيم ضد كورونا في المراكز الصحية الشاملة

ffff

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة

7202011173619327224236

زيادين يؤكد أهمية دور مركز زها الثقافي

أخبار متعلقة
60e2d8db8eae3

الأردن والسويد يبحثان توفير الدعم المستدام للأونروا

صغ

وزير الخارجية : نسعى لتعميق العلاقات مع كندا

1202013125015313960595

الأردن يشارك اليوم في اجتماع لـ' التحالف الدولي '

محكم

أولى جلسات قضية 'الفتنة ' اليوم