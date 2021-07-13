توجيهات ملكية لتقديم أي مساعدة مطلوبة للعراق

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن جلالة الملك وجّه بتقديم أي مساعدة مطلوبة للعراق.
وعبر الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين عن أحر التعازي بوفاة ضحايا الحريق في مستشفى الحسين التعليمي.
وأكد تضامن الأردن مع الأشقاءحيال الفاجعة التي شهدها العراق الإثنين .
أحر مشاعر العزاء للأشقاء #العراق بضحايا الحريق في مستشفى الحسين التعليمي. أكدت في اتصال مع وزير الخارجية معالي الأخ فؤاد حسين تضامن الأردن مع الأشقاء في مواجهة هذا الحادث الأليم، والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة بتوجيهات جلالة الملك. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 13, 2021