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الأحد، 09-05-2021 10:16 م

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة

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الوكيل الاخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكافة ضباط وأفراد الأمن العام في مختلف التشكيلات والوحدات، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم خلال شهر رمضان الفضيل .
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وأشار مدير الأمن العام خلال مشاركته الضباط والأفراد مأدبة إفطار في مديرية الأمن العام إلى أهمية الخطط الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام خلال الشهر الفضيل، لتوفير الأمن ومساعدة المواطنين والتخفيف عنهم ، والتعامل مع بعض الحالات الجرمية بأزمان قياسية وكفاءة عالية، فضلاً عن الأدوار الكبيرة الإنسانية التي قدمتها مديرية الدفاع المدني، في الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في أيام الصيام.

وأكد الحواتمة على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأهيل العاملين في الميدان وتمكينهم من أداء واجباتهم بحرفية وفي إطار من احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على المواطن الذي نعده الشريك الأول في العملية الأمنية.

ولفت الحواتمة إلى حجم الواجبات الأمنية والإنسانية التي تنفذها مديرية الأمن العام وتضاعفت خاصة خلال الشهر الفضيل وفي ظل تفشي فيروس كورونا، وتمت الاستجابة لها وقدم منتسبو الأمن خلالها أروع الأمثلة للعمل الجاد والمخلص لإيصال أفضل الخدمات لكل محتاج لها .

ووجه الحواتمة إلى بذل المزيد من الجهود خلال الأيام المتبقية من الشهر الفضيل ووضع الخطط لأمنية والمرورية خلال أيام عيد الفطر السعيد بما يضمن الحفاظ على الأمن وتنظيم الحركة المرورية، وخدمة المواطنين.

 




 

 


 

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