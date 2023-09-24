توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أهمية الجهود الأمنية والتنظيمية التي تنفذها قيادة وحدة أمن الملاعب بهدف إدامة متطلبات الحماية اللازمة لإقامة المنافسات الرياضية المختلفة في المملكة.



وثمّن اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الى قيادة وحدة أمن الملاعب والتقائه بمرتباتها، الإجراءات التنظيمية المتبعة لتأمين الفعاليات الرياضية ، والتعامل الحضاري مع الرياضيين والاداريين والجماهير في المدرجات، وهو ما أسهم في إبقاء الأردن أُنموذجاً يحتذى به في التعامل الأمني مع سائر الفعاليات الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وبيَّنَ مدير الأمن العام حرص المديرية على توفير الإمكانيات الإدارية واللوجستية والفنية اللازمة كافة لإسناد قيادة وحدة أمن الملاعب بالشكل المطلوب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يمكنها من توفير الحماية الأمنية للفرق والجماهير والبعثات الرياضية والإعلاميين بشكل مستمر، ويسهم في تعزيز خبراتها المتراكمة في تأمين الفعاليات الرياضية على اختلافها.

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