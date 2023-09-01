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الجمعة، 01-09-2023 06:53 م

الأمن: ضبط 1094 شخصاً في 636 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال شهر آب

ضبط 3 هاربين من أح


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة على أراضي المملكة .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال  شهر آب ومن تاريخ 1/8/2023 ولغاية 31/8/2023 تم التعامل مع 636 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1094 شخصاً ما بين تاجر ومروج ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين ، إذ تمت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة .

وأوضح الناطق الإعلامي أنّه تم ضبط خلال تلك القضايا   (224 )كغم من مادة الحشيش و نصف مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (4) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (7 كيلو  و 400 غرام) من مادة الكريستال المخدرة و 13 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و (2 كيلو ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدر و ( 600 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.  

وعلى الصعيد التوعوي فقد نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال محور التوعية والتثقيف 925 نشاطا توعويا لشهر آب ، تضمنت عدداً من دورات الأعوان وعدداً من  المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة . 

وفي ذات السياق بلغت عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات لشهر آب 80 حالة ما بين دخول ومراجع .

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في مناطق المملكة كافة ، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الإمكانات العملياتية واللوجستية .

 




 

 


 

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