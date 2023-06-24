توجيه حكومي عاجل بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى

الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة مركز جمرك حدود العمري واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين في جولة ميدانية في المركز وجه فيها القضاة بضرورة اتخاذ كافة أشكال التسهيلات الممكنة لكافة مستخدمي المنفذ الحدودي سواء المواطنين الأردنيين العائدين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بين أهلهم أو رعايا الدول المجاورة.



واستمع القضاة خلال الجولة إلى شرح مفصل قدمة عميد جمارك سالم الشلول مدير مركز جمرك حدود العمري حول التعامل مع الاعداد المتزايدة من القادمين من دول الخليج .



وقال الشلول أنه تم التعامل مع 44الف مسافر قادمين عبر المركز على متن 11الف مركبة خلال يومين فقط فيما بلغ عدد القادمين من خلال المركز 69الف مسافر على متن 19الف مركبة خلال الأسبوع الأخير.



واضاف الشلول أنه تم تطبيق خطة الطوارئ تزامناً مع انتهاء دوام المدارس في دول الخليج وقرب حلول عيد الاضحى المبارك وتم التعامل مع كافة الأعداد القادمة وقدمت لهم كافة الخدمات الجمركية والإنسانية بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة الأمنية العاملة في المركز.



وأشار الشلول إلى مضاعفة أعداد الكوادر التي تقدم الخدمة من خلال زيادة ساعات العمل للشفت الواحد ودمج عمل الشفتات حتى تعمل بكامل طاقتها لخدمة الاخوة المواطنين ورعايا الدول المجاورة وتم إنجاز خدمة هذا العدد الكبير بفترة زمنية قياسية .

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