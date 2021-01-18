الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 18-01-2021 03:43 م

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها واستعدادها للمنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - أكدت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الاثنين، أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة حاليا، وتكثيفها الاستعدادات لفصل الشتاء بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

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وقال الناطق الرسمي باسم الشركة؛ مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس سامي الزواتين إن الشركة تكثف جاهزية كوادرها الفنية والورشات الميدانية، استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة ولفصل الشتاء بشكل عام.
 
ودعا المواطنين للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات والابلاغ عن الانقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370 )، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك (03/2387219)، الطفيلة ( 03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، وادي الأردن (05/3573111)، والأزرق (05/3835121).


 




 

 


 

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