توزيع بدل الإيجارات والكفالات لعدد من أسر اللاجئين السوريين في إربد

الوكيل الإخباري- وزّعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الثانية من بدل الإيجارات والكفالات لعدد من أسر اللاجئين السوريين في محافظة إربد.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن الدفعة الثانية تأتي ضمن مشروع الدعم السكني للأسر السورية في الأردن الذي تم إطلاقه في بداية العام لتأمين سكن وكفالات لصالح أسر اللاجئين السوريين في الأردن.



وأوضحت أنه من شروط الحصول على الدعم أن يكون رب الأسرة أو أحد أفراد العائلة ممن يعانون من أمراض في النخاع الشوكي أو اعتلال العضلات والذي يتسبب في عدم قدرة الشخص على الحركة وممارسة حياته الطبيعية مما يؤثر على قدرته لتأمين مصدر دخل أو تأمين القوت اليومي للعائلة.