الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

اعتقال محتج قذف الملك تشارلز بالبيض- فيديو

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

الخصاونة: تجربة الأردن في توفير السلع الأساسية متميزة

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الفاتيكان والمملكة المتحدة

نحو 400 منزل قديم ومهجور أيل للسقوط في الزرقاء

توجه لاستحداث مراكز لرصد الآثار الجانبية للأدوية في المملكة

الحموي: 30% ارتفاع الطلب على حلويات المخابز

هام من ديوان الخدمة المدنية حول طلبات التوظيف

83 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض الجامعية

الأربعاء، 09-11-2022 01:50 م

توزيع بدل الإيجارات والكفالات لعدد من أسر اللاجئين السوريين في إربد

1667991143259


الوكيل الإخباري- وزّعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الثانية من بدل الإيجارات والكفالات لعدد من أسر اللاجئين السوريين في محافظة إربد.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن الدفعة الثانية تأتي ضمن مشروع الدعم السكني للأسر السورية في الأردن الذي تم إطلاقه في بداية العام لتأمين سكن وكفالات لصالح أسر اللاجئين السوريين في الأردن.


وأوضحت أنه من شروط الحصول على الدعم أن يكون رب الأسرة أو أحد أفراد العائلة ممن يعانون من أمراض في النخاع الشوكي أو اعتلال العضلات والذي يتسبب في عدم قدرة الشخص على الحركة وممارسة حياته الطبيعية مما يؤثر على قدرته لتأمين مصدر دخل أو تأمين القوت اليومي للعائلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
633a7ab38f964

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

1667997380556

الخصاونة: تجربة الأردن في توفير السلع الأساسية متميزة

636b9d5b50c53

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

112022719434963498741

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الفاتيكان والمملكة المتحدة

image

نحو 400 منزل قديم ومهجور أيل للسقوط في الزرقاء

1667993053231

الفايز: الحكومة تركز على دعم القطاع السياحي

أخبار متعلقة
63553e54102bf

منحة مالية من حكومة اليابان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

نصائح-عند-شراء-ملابس-شتاء-2018-76yvj8nj1kmcre4etklx19h74aeafiv25f6kaou5du0

الطفيلة: اختتام معرض للألبسة الشتوية