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الأحد، 23-10-2022 03:36 م

الطفيلة: اختتام معرض للألبسة الشتوية

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الوكيل الإخباري- اختتمت جمعية فرسان الطفيلة الخيرية، وبدعم من بنك الملابس الخيري/الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، معرض الملابس الشتوية، الذي استهدف الأسر المعوزة من مختلف مناطق المحافظة.

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وخلال المعرض، الذي جاء برعاية مدير التنمية الاجتماعية عبدالله الصقور، جرى توزيع الملابس على الفئات المستحقة والعائلات المحتاجة في قصبة الطفيلة ومناطقها ضمن كشوفات وأسماء للفئات والأشخاص المستهدفين بعد إجراء عملية الفرز والتصنيف للألبسة.


وقال رئيس الجمعية، الدكتور خالد الصوا، إن المعرض جاء في سياق رسالة الجمعية وأهدافها في التخفيف عن أرباب الأسر الفقيرة والمحتاجة، فيما تسعى الجمعية إلى الوصول إلى الحالات الفقيرة ومساعدتها من خلال حزمة من المبادرات والحملات التي ستنفذ في المراحل المقبلة، لافتا إلى أن المعرض استفادت منه نحو 300 أسرة.

 




 

 


 

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