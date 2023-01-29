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الأحد، 29-01-2023 07:20 م

توزيع قطع أراض على مواطنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توزيع قطع أراض مخدومة من مشروعي العدنانية وزحوم بمحافظة الكرك، يوم غد الاثنين.

وقالت المؤسسة، في إعلان لها على موقعها الإلكتروني، إنها ستجري قرعة بين المواطنين الذين انطبقت الشروط عليهم، وإنها ستبث القرعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأشارت إلى أن مشروع العدنانية يضم 137 قطعة سكنية بمساحات تتراوح بين 331 و812 مترا مربعا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة للمشروع 126 طلبا، انطبقت شروط التأهيل على 103 منها.

بينما يضم مشروع زحوم 36 قطعة بمساحات تتراوح بين 360 و598 مترا مربعا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة 172 طلبا انطبقت شروط التأهيل على 152 منها.

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