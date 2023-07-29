توصية بتعويض طلبة التوجيهي بامتحاني الكيمياء والرياضيات

الوكيل الاخباري - طالب عضو لجنة التعليم والشباب النيابية، النائب فراس القضاة، وزارة التربية والتعليم بتعويض طلبة الثانوية العامة عن الأخطاء التي وردت في امتحاني مادتي الكيمياء والرياضيات، مؤكدا أن الخطأ تتحمله الوزارة، ولا بدّ من تعويض الطلبة .



وأضاف القضاة أن حالة من الارباك سادت أجواء بعض الامتحانات، كما أن هناك وقتا ضاع على الطلبة بسبب تلك الأخطاء، مشيرا إلى أنه تلقّى العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، كما أن الوزارة اعترفت بهذه الأخطاء وعليها تحمل المسؤولية.



وشدد القضاة على أن الوزارة قادرة على دراسة آلية تعويض الطلبة الذين تعرضوا لصدمة وارتبكوا بسبب أخطاء الوزارة التي يمكن أن تؤثر على مستقبل الطلبة.

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وأشار القضاة إلى أن اللجنة النيابية قدّمت العديد من التوصيات للوزارة، وتنتظر الردّ عليها قبل اعلان نتائج التوجيهي.