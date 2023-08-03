توضيح بشأن قانون المالكين والمستأجرين

الوكيل الاخباري - أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات وجود لجنة مشكلة منذ عام 2021 وتضمّ أربع عشرة جهة لإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين.



وقال الزيادات في اجابة على سؤال النائب عدنان مشوقة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين، إنه سيقوم بعرض مقترحات النائب المتعلقة بفرض حصول المستأجر على "براءة ذمة مالية" قبل انتقاله إلى بيت آخر لضمان سداده المستحقات المترتبة عليه مثل الايجار الشهري وفواتير المياه والكهرباء.

اضافة اعلان