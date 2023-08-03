الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

توضيح بشأن قانون المالكين والمستأجرين

تعميم هام على جميع موظفي وزارة التربية

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خطط حكومية في جميع المحافظات

العثور على أضخم مخلوق عرفته الأرض في البيرو

كوريا الجنوبية.. إصابة 13 شخصا بهجوم بسكين قرب العاصمة سيئول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

اختتام مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

الولايات المتحدة.. ارتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع

توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

الخميس، 03-08-2023 05:50 م

توضيح بشأن قانون المالكين والمستأجرين

7202111173959561530523


الوكيل الاخباري - أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات وجود لجنة مشكلة منذ عام 2021 وتضمّ أربع عشرة جهة لإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين.

وقال الزيادات في اجابة على سؤال النائب عدنان مشوقة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين، إنه سيقوم بعرض مقترحات النائب المتعلقة بفرض حصول المستأجر على "براءة ذمة مالية" قبل انتقاله إلى بيت آخر لضمان سداده المستحقات المترتبة عليه مثل الايجار الشهري وفواتير المياه والكهرباء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232193634359304471

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

القوات المسلحة

اختتام مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

ffff

توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

555

ندوة توعوية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

2

وزير الأشغال وأمين عمان يبحثان آليات التنسيق المستمر

tt

تخريج المشاركين في مخيم "ذكور مملكة"

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الخصاونة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية