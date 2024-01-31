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الأربعاء، 31-01-2024 06:54 م

توضيح حكومي بشأن مرض اللسان الأزرق

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 الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الزراعة، خلو الأردن من مرض اللسان الأزرق، الذي يصيب المواشي والمجترات البرية والمنزلية كالأغنام والماعز والأبقار والجاموس والغزلان.

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ونفى الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية،(بترا) اليوم الأربعاء، إستيراد الأردن المواشي من الدول التي أصاب المرض مواشيها وهي العراق وبلجيكا وهولندا.


وكانت الصين أول الدول التي تنبهت للمرض وحظرت إستيراده من الدول المذكورة.

 

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