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الأحد، 11-10-2020 08:23 م

توضيح حول اسماء الوزراء الجدد وموعد أداء الحكومة اليمين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري ان الاسماء التي يتم طرحها في تشكيلة الحكومة الجديدة غير صحيحة ، حيث لم يتم الاعلان عنها بعد .
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وفي الوقت الذي يتطلع فيه الشارع الاردني الى إعلان الدكتور بشر هاني الخصاونة قوام الحكومة المقبلة، رجح المصدر ان تؤدي الحكومة الجديدة القسم يوم غدٍ الإثنين، او الثلاثاء.  

يشار انه قد طُلب من سائقي وزراء حكومة عمر الرزاز بعد ظهر اليوم تسليم سيارات الوزراء غدا صباحا في مقر رئاسة الوزراء ، كما اجرت الجهات المختصة اليوم فحوصات كورونا لوزراء حكومة عمر الرزاز المستقيلة ، اضافة الى ان الوزراء الذين تم اختيارهم لفريق الرئيس المكلف بشر الخصاونة، خضعوا جميعا لفحص كورونا .

ووفق المصدر أنه سيتم تطبيق البروتوكول الصحي المتبع حكوميا خلال أداء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، والمتضمن عدم المصافحة باليد.

 




 

 


 

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