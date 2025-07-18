عاجل الأرصاد: أجواء صيفية في أغلب المناطق الجمعة

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية، إن الطقس الجمعة صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، و حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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