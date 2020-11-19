توضيح حول انباء حظر السفر والحظر الشامل بالاردن

الوكيل الاخباري -

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نفت وزارة النقل صحة أنباء متداولة تزعم توجه الحكومة إلى حظر السفر جوا من المملكة وإليها .وقال الناطق الإعلامي في الوزارة طارق الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن ما نقلته مواقع إخبارية على لسان وزير النقل مروان الخيطان حول نية الحكومة فرض حظر جوي على السفر من المملكة وإليها "أخرج عن سياقه"، مؤكدا عدم وجود نية لاتخاذ مثل هذا القرار.وأضاف الزعبي، أن وزير النقل أكد لأحد المواقع الإخبارية تعليق الدوام في الوزارة بسبب إصابات كورونا بين موظفيها، وأن استئناف عمل الوزارة سيعود الأحد المقبل.وأوضح، أن وزارة النقل تقوم بمتابعة إجراءات الطيران وحركة المسافرين والقادمين بشكل مستمر، وتقوم بتقييم الاجراءات المتبعة في المطارات.ولفت الزعبي إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، قد أعلن سابقا بإنه لا توجد نية لفرض أي حظر شامل لمدة طويلة في المستقبل.وأكد حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام لنقل المعلومات الدقيقة والصورة الكاملة والشاملة، داعيا إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية فقط.