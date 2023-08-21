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الإثنين، 21-08-2023 04:33 م

توضيح حول برامج المعونة المالية الطارئة

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 الوكيل الاخباري -  بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1088 أسرة خلال شهر تموز الماضي، وفق تقرير وزارة التنمية الاجتماعية الشهري.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 614 أسرة، بينما وصل عدد الاسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 86 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 7 أفراد.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 10785 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة استجابة بلغت 94%.

وحول الصندوق المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 79704 اسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 15977 أسرة، فيما بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 121273.

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