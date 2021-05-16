توضيح حول تقليل ساعات تزويد المياه في مناطق بالمملكة

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة المياه والرّي أحمد العليمات، إن هنالك خططا للصيف القادم بالتعاون مع شركات تشغيل المصادر المائية، لضمان توزيع المياه بكافة مناطق المملكة بعدالة.وأضاف في حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، أن الموسم المطري ضعيف ولم تتجاوز نسبة الهطول المطري 60% من المعدل الطبيعي، ما أدى إلى انخفاض كميات المياه المخزنة بالسدود بمقدار 80 مليون متر مكعب.وأكد العليمات أن الوضع المائي يتطلب الاستخدام الأمثل للمياه بجميع المناطق، وأن سلطة المياه ستعلن قريبا عن نظام الأدوار، كاشفا أن النظام الجديد قد يشمل إعادة برمجة لبعض الأدوار وتقليل ساعات التزويد في بعض المناطق.