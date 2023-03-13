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الإثنين، 13-03-2023 05:03 م

توضيح حول دوام المدارس في رمضان

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم انه لم يصدر اية قرارات بشأن دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك .

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ورجح المصدر تخفيض مدة الاستراحة مع الابقاء على دوام الفترتين الصباحية والمسائية ،وان تبدأ الحصة المدرسية في الساعة الثامنة والنصف صباحا، على أن تكون مدة الحصة في المدارس التي تطبق نظام الفترة الواحدة 40 دقيقة، والمدراس التي تطبق نظام الفترتين 30 دقيقة . 


بدوره قرَّررئيس الوزراءالدكتور بشر الخصاونة في بلاغٍ رسميٍّ أصدره اليوم الاثنين، تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك، من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر.

 

وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدَّوام الرَّسمي في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأوَّل من رمضان، من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.

 

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