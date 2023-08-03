توضيح حول ضخ المياه في العاصمة عمان

الوكيل الاخباري - قال مساعد الرئيس التنفيذي للعاصمة في شركة مياهنا، محمد الخرابشة، إن الشركة تزود العاصمة عمّان في الوقت الراهن قرابة 650 ألف متر مكعب يوميًا، في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد.



وأضاف الخرابشة ، "هنالك طلبات كثيرة على المياه، ويوجد شكاوى اعتيادية مع زيادة بسيطة بسبب الحرارة"، مؤكدًا أن الشكاوى تتمركز في مناطق مرتفعة وفي أطراف الشبكات.



وبين، "أننا نمر بموجة حرّ طويلة نسبيًا، أي نتحدث عن شهر تموز ودخلنا في آب، والموجة مستمرة، ما ترتب عليه زيادة في الطلب على المياه".

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ودعا المواطنين تفهم الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بالمياه، والتشاركية في ترشيد استهلاك المياه؛ لاجتياز فصل الصيف.

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