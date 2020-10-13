الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 13-10-2020 07:33 م

توضيح للحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل

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 الوكيل الاخباري - دعت هيئة الإعلام، اليوم الثلاثاء، ممثلي وسائل الإعلام، الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجوّل الشامل، الذي سيطبّق في المملكة طيلة يوميّ الجمعة والسبت الموافقين 16و17 من تشرين الأول الجاري، إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار، مؤكدة أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل.
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واوضح مدير عام الهيئة الدكتور ذيب القرالة في بيان اليوم، أنّه بهدف التسهيل على قطاع الإعلام، سيتم منح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام، ليوميّ الجمعة والسبت القادمين وذلك من خلال التقدّم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، عبر تعبئة جميع الخانات في ملف "الإكسل" المرفق في الرابط التالي https://bit.ly/pe2905 والتي من ضمنها، الاسم الرباعي والرقم الوطني لطالب الاستثناء، وتسمية الملف باسم وسيلة الإعلام المعنية، وإرساله عبر البريد الالكتروني [email protected]، علماً بأنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.

وأكد القراله أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق "الواتس اب"، أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلَن بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الأربعاء.

ولفت الى أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيراَ إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.

وبين القرالة أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب عند صدور الاستثناءات، عبر الهاتف أو البريد الالكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، وذلك خلال يوم بعد غد الخميس، ولن يكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.

 




 

 


 

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