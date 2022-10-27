توضيح من باص عمان حول ساعات العمل

الوكيل الإخباري - قالت شركة رؤية عمّان إنه لا يوجد تغيير على ساعات عمل باص عمّان.
وبينت الشركة في بيان لها، أن ساعات العمل من السبت إلى الخميس تبدأ الساعة 6 صباحاً وتكون انطلاقة آخر جولة الساعة 9 مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار.
وأكدت أنه تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.
يرجى العلم بأنه لا يوجد تغيير على ساعات عمل #باص_عمّان حيث أن ساعات العمل من السبت إلى الخميس تبدأ الساعة 6 صباحاً وتكون انطلاقة آخر جولة الساعة 9 مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار، وتبدأ ساعات العمل يوم الجمعة الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً. pic.twitter.com/JsfWIQU6N4— Amman Bus باص عمّان (@AmmanBus) October 27, 2022