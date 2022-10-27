توضيح من باص عمان حول ساعات العمل

الوكيل الإخباري - قالت شركة رؤية عمّان إنه لا يوجد تغيير على ساعات عمل باص عمّان.

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وبينت الشركة في بيان لها، أن ساعات العمل من السبت إلى الخميس تبدأ الساعة 6 صباحاً وتكون انطلاقة آخر جولة الساعة 9 مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار.



وأكدت أنه تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.

