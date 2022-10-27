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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الخميس، 27-10-2022 11:15 ص

توضيح من باص عمان حول ساعات العمل

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الوكيل الإخباري - قالت شركة رؤية عمّان إنه لا يوجد تغيير على ساعات عمل باص عمّان.

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وبينت الشركة في بيان لها، أن ساعات العمل من السبت إلى الخميس تبدأ الساعة 6 صباحاً وتكون انطلاقة آخر جولة الساعة 9 مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار.


وأكدت أنه تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.


 




 

 


 

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