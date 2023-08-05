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السبت، 05-08-2023 12:42 م

توضيح هام حول الاعتراض على مخالفات السير

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق الرسمي في أمانة عمان، ناصر الرحامنة، أن أي مواطن يستطيع الدخول للخدمات الالكترونية وتسجيل طلب مستعجل حول النظر بقضايا الاعتراض على مخالفات السير حيث يتمّ منحه رقما جديدا للمراجعة حتى لايكون هناك فترة طويلة لانتهاء الترخيص والتأمين.

وأضاف الرحامنة في تصريحات صحفية أن الأمانة تعاني من مشكلة قيام بعض المواطنين بادخال طلب مستعجل دون مبرر، إذ يصل العدد يوميا إلى (1000) طلب وهو الحدّ الأقصى، ويحضر منهم (500) فقط، ما يُعطّل معاملات المواطنين الآخرين.

وقال الرحامنة إن الأمانة لن تتخلّى عن التحوّل نحو الخدمات الالكترونية ولن تعود إلى الخدمات الورقية، مبيّنا أن آلية الدخول إلى موقع الامانة لتقديم طلب سهلة ولا تحتاج غير ادخال رقم المركبة ورقم الرخصة.

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